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'Yahudi olmayana tecavüz edebilirsiniz' diyen alçak, hahambaşı adayı oldu

'Tecavüz caiz' diyen asker İsrail ordusuna hahambaşı adayı oldu.

04 Ocak 2018 Perşembe 22:31
'Yahudi olmayana tecavüz edebilirsiniz' diyen alçak, hahambaşı adayı oldu

İsrail Ordusu’nun kadınlara yönelik açıklamaları tepki çeken Albay Eyal Karim’i bir sonraki hahambaşı olarak aday göstermesi tartışmaya neden oldu. Karim, kadınların askere alınmasının kesinlikle yasak olduğunu ve askerlerin savaşta moral için Yahudi dinine mensup olmayan çekici kadınlara tecavüz edebileceğini söylemişti.

İsrail Ordusu, Cuma günü Haham Karim’in terfi edeceğini duyurunca, 59 yaşındaki din adamının açıklamaları yeniden gündeme geldi. Daha önce paraşütçü birliğinde muharip asker olarak da görev alan Karim, elit keşif birliğinin başına yükseldikten sonra hahamlık vazifesine geri döndü.

Kaynak: El Cezire

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 22:31
  1. Albay Eyal Karim
  • YusufYusuf12 dk önce
    Bu itlerin hak ettiği yaşam birkaç ülkede sığıntı olarak itilip kakılarak yaşam sürmek.
  • abdoabdo24 dk önce
    işte pislik yahudinin din anlayışı. belden aşağı çalışıyor kafaları
  • BirolBirol36 dk önce
    Şu sıfata bak.Hahambaşı değil de hamamböceği sanki.
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