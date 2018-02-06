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Yahudi asıllı şarkıcı: Osmanlı'dan bu yana 600 yıldır...

Yahudi asıllı şarkıcı Linet, Kudüs ve Afrin harekatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

06 Şubat 2018 Salı 10:46
Yahudi asıllı şarkıcı: Osmanlı'dan bu yana 600 yıldır...

Sabah Gazetesi'ne konuşan şarkıcı soruları böyle cevaplandırdı:

"ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs, Filistin'in başkentidir" diyerek tüm dünyaya çağrıda bulundu. Kudüs konusunda neler diyeceksiniz?" sorusuna

"Tamamen barışı temsil ediyorum ben. Sesimle herkese huzur ve mutluluk verebilirim. Kudüs herkesindir çünkü üç dinin merkezi... Bu tür dini yerler tüm dünyaya aittir. Bir Yahudi olarak camiye gidip dua edebilirim, kiliseye gidip mum da yakabilirim. Bu tamamen Allah'la kul arasında. Gerçekten bir kardeş kavgasındayız; tüm dünyada kaos yaşanıyor. Gizli odalarda bizi kukla gibi birbirimize düşürüyorlar. Üçüncü dünya savaşı çıkarmaya çalışıyorlar. Artık tufaaya düşmeyelim. Bana 'Neden Türkiye'de yaşıyorsun?' diyorlar. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Kendimi hiç olmadığım kadar güvende hissediyorum. Hiç kimse bana hakaret etmedi, 'Defol git' demedi; tam tersine bana vatandaşlık verildi. Taa Osmanlı'dan bu yana 600 yıldır bu topraklardayız. Bizim bu topraklarda yaşama sebebimiz, Osmanlı ve Atatürk'tür. Bu, düşman kavgasına dönüşemez çünkü başlangıcımız dostluk üzerine" yanıtını verdi.

Şarkıcı, "Mehmetçiğimiz, Afrin'de... Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki bir değier soruyu da

"Her ülke, vatandaşlarını korumak için sınırlarına sahip çıkmak zorunda. Herkes sınırlarını korumalı. Kendi vatanımız için tabii ki savaşacağız" diye cevap verdi.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 10:46
  1. afrin
  2. linet

YORUM YAZ

  • ENGİN CANENGİN CAN1 sa önce
    OSMANLI SİZİ ANADOLUYA ALARAK BİZİM BAŞIMIZA VE ORTADOĞUDA Bİ YAHUDİ ŞİRKİNİ ALEVLENDİRDİ.KEŞKE ANADOLUYA ALMASAYDIK.AMA ALINDIKTAN SONRADA EPEY HİZMETİNİZ OLDU PADİŞAHLARA. :))
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