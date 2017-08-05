Yağmur ve dolu mısırı etkiledi

Osmaniye Ziraat Odasında değerlendirmelerde bulunan Sezgin, Osmaniye ve bölgede yoğun olarak ekimi yapılan mısırın tabii afetlerden ciddi anlamda zarar gördüğünü ifade ederek, tozlaşma döneminde yağmur ve dolu yağışları ile bu yağışların şiddetli oluşunun mısır koçanlarında yüzde 25-30 dane noksanlığına yol açtığını kaydetti.

'DERHAL MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKİYOR'

En son yaşanan sıcaklıkların yine mısır üretimine büyük zarar verdiğini belirten Sezgin, bu zararların kendini hasatta gösteren zararlar olduğunu ifade etti. Osmaniye Ziraat Odası Başkanı Bahadır Sezgin, “Üretim maliyeti geçen yıl kilogram başına 0,763 TL olan mısırın bu yılki maliyeti 0,895 TL’dir. Yani girdi maliyetleri kaynaklı 0,117 TL bir fark oluşmuştur. Zaten fiyatların açıklanmaması ve oluşan bu maliyet farkı nedeni ile çiftçilerimiz iyice zor duruma düşmüştür. Yine geçen yıl (2016) mısır alım fiyatları kilogram başına 0,740 TL idi. Fakat hasat döneminin yeni başladığı bu dönemde mısırın çiftçiden çıkış fiyatı 0,740 TL’lere kadar gerilemiştir. Bu rakamlara verim kaybı da üst üste konulduğunda mısır üreticisinin durumu çok açık bir şekilde ortadadır. Zaten girdi alışverişini peşin yapamayan ve bankalara, tüccarlara borcu olan çiftçilerimiz ne yapmalı? Durum düşünülenden çok daha vahimdir. Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar yaptığı basın toplantısında durumun vahametini dile getirmiş, derhal gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulamıştır. TMO alım fiyatı bu durumlar göz ardı edilmeden bir an önce yapılmalı, en az zararla kapatacağı şekilde yapılmalıdır. Fiyat açıklaması serbest piyasada giderek düşen mısır fiyatlarının düşüşünü durduracaktır. Derhal çok acil müdahale yapılması gerekmektedir. Yoksa çiftçimiz perişan olacaktır” şeklinde konuştu.