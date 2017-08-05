Yağmur geliyor... Meteoroloji 12 il için saat verdi
Meteoroloji, Ankara, Konya, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Muğla, Kırıkkale, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta'da şiddetli sağanak yağış beklendiğini resmi sitesinden duyurdu.05 Ağustos 2017 Cumartesi 19:19
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Ankara, Konya, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Muğla, Kırıkkale, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Buna göre, Ankara, Kütahya, Eskişehir ve Kırıkkale'de 14:00-21:00, Isparta, Afyonkarahisar ve Burdur'da 14:00-22:00, Muğla ve Konya'da 15:00-22:00, Karabük, Kastamonu ve Çankırı'da 16:00-22:00 arasında şiddetli yağış bekleniyor.