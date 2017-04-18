% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Yağmur Eskişehirlilere zor anlar yaşattı

Eskişehir’de, öğlen saatlerinde başlayan kısa süreli yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağmur Eskişehirlilere zor anlar yaşattı
Eklenme: 18 Nisan 2017, 16:59

Yağmur, yollarda su birikintilere yol açarken, sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da kapalı alanlara sığındı. Kent merkezindeki yayalar şemsiyeleri yardımıyla yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağmura hazırlıksız yakalanıp yanında şemsiye taşımayan vatandaşlar ise çevre dükkanlardan satın alma telaşına düştü. Yarım saat süren yağmurun ardından hayat normale döndü.

Bu arada, bugün gündüz hava sıcaklığı 12 dereye kadar düştü. Yarınki güneşli havanın ardından hafta sonuna kadar Eskişehir’de sağanak yağış beklentisi var. Ortalama 20 derecelerde seyreden hava sıcaklığı, hafta sonu gündüz 10, gece 8 dereceye kadar düşecek

 
EtiketlerEskişehir
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 16:59
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?