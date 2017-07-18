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Yağmur en çok o ilçeyi vurdu

Dün gece yarısından bu yanaİstanbul'u etkisi altına alan yoğun yağışıyla ilgili bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Silivri'nin Çanta bölgesinde metrekareye 118 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

18 Temmuz 2017 Salı 23:12
Yağmur en çok o ilçeyi vurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kenti etkisi altına alarak günlük yaşamı olumsuz etkileyen şiddetli yağışlarla ilgili açıklama yaptı. İBB tarafından verilen bilgilere göre, İstanbul'da en fazla yağış, metrekareye 118 kilogramla Silivri'nin Çanta bölgesine düşerken, en az yağışın olduğu yer ise metrekareye 27 kilogramın düştüğü Terkos oldu.
İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul il genelinde 18 Haziran 2017 Salı günü sabah 7.30-9.30 saatleri arasında 45-55 dakika süre ile etkili olan şiddetli yağış sonucu farklı bölgelerimizdeki meteoroloji istasyonlarımızdan kaydedilen yağış miktarları grafikte gösterilmiştir. Şiddetli yağış esnasında dakikada 73 şimşek ve yıldırım hadisesi ile yağış boyunca toplam 2 bin 563 adet şimşek ve yıldırım hadisesi gözlemlenmiştir. Yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen 15 yangın olayına büyümeden müdahale edildi."

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 23:12
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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