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Yağmur duasına çıktılar... İlçeyi sel aldı!

Bir süredir yağmur duasına çıkıldığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 3 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 18:00
Yağmur duasına çıktılar... İlçeyi sel aldı!

Uzmanlar tarafından son 40 yılın en kurak kışı olarak görülen ocak ayında yağmur bekleyen çiftçiler, 3 gündür devam eden yağmurlar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Birkaç gün öncesine kadar yağmur duasına çıkılan Siverek'te son yağışlar nedeniyle bazı tarım arazileri sular altında kaldı, ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Kara Bahçesi Mahallesi'nde fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu duvarları yıkıldı.

Yağışın Siverek-Viranşehir kesimlerinde etkili olduğu belirtilirken, aşırı yağış nedeniyle bazı dere yataklarının da taştığı öğrenildi.

 

 

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 18:00
  1. yağmur duası
  2. sel
  3. siverek
  • HasniktirHasniktir1 sa önce
    Yagmur duasına chp liler katılmadı.
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