Bu haber 930 kez okundu

Benzin fiyatlarına gelen zamların protesto edildiği ülkede gösteriler kontrolden çıktı. Yağmacılar yüzlerce dükkanı talan etti, televizyondan tuvalet kağıdına her türlü ürünü aldı.

OLAYLARDA ÖLÜMLER VAR

Biri polis memuru, iki kişi çıkan olaylarda yaşamını yitirdi. Polis memurunun Meksiko'daki bir gaz istasyonunda soygunu önlemeye çalışırken öldüğü açıklandı. Diğer can kaybı ise, Veracruz'a bağlı Gulf Coast kentinde bir dükkanı yağmalamaya çalışanların sürdüğü kamyonetin altında kalan bir kişinin ölmesiyle gerçekleşti.

Kameralara yansıyan görüntülerde bir kadının çalmadan önce ayakkabıları denediği görülüyor. Televizyondan tuvalet kağıda her türlü ürün dakikalar içinde yağmalandı.

ANA YOLLARI KAPTTILAR

Gösteriler gaz dağıtım terminalleri, limanlar ve trafikten alışveriş merkezlerine kadar birçok yeri etkiliyor. Protestocular ana yolları kapattı, lastik yaktı ve benzin istasyonlarını bastı.

Sadece Veracruz eyaletinde 15 bin dükkan tedbir amaçlı Kepenk kapattı.

Hükümet, geçen hafta zengin kesimlerin haksız kazanç elde etmesine olanak tanıdığı gerekçesiyle benzin ve mazot fiyatlarındaki sübvansiyon özelliği taşıyan düzenlemelere son vermişti. Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, fiyatın yüzde 20 artmasına yol açan kararı savunmuştu.