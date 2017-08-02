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Yağlık ayçiçeğinde rekolte sevindirdi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde ayçiçeği üreticilerinin yüzü gülüyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:19
Yağlık ayçiçeğinde rekolte sevindirdi

Yenişehir Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Hakkı Çetin, alımları tamamladıklarını belirtti. Kooperatif olarak bu yıl 1800 ton alım yaptıklarını söyleyen Hakkı Çetin, “En az 1700 ton ayçiçeği gelir. Yenişehir’de bu yıl 23 bin dönüme yakın ekim yapıldı. Şu an arazideki çalışmalar sürüyor. Mahsulün kalitesi ve rekolte çok iyi. Son yağışlar ayçiçeği için çok iyi oldu. Biz başka bölgeleri de gezdik, ancak Yenişehir’deki gibi ürün rekoltesi yüksek değil” dedi.

Ayçiçeği taban fiyatının eylül başı gibi açıklandığını, geçen yıl bir lira 764 kuruş olduğunu anlatan Çetin, Yenişehir Yağlı Tohumlar Kooperatifi olarak arpa ve buğday alımlarını ise bitirdiklerini söyledi. Çetin, “Kooperatif olarak 85 kuruştan peşin 400 ton arpa aldık. Yine ortaklarımızdan borç karşılığı 86 kuruştan da 400 ton buğday aldık. Bu yıl kooperatifimize yeni ortak kabulü de yapacağız. Ayçiçeği alımında yaklaşık 60 yeni ortağımız daha olacak. İnşallah hasada Ağustos 15 gibi başlayacak ve yeni ortaklarımızı da o zaman almaya başlayacağız. Eylül sonuna kadar Yenişehir’de alımları . bize bağlı olan Bilecik’te hasat başlar. Ayçiçeği alımımız ile birlikte kendi ürettiğimiz yağlarımızda da kampanya başlayacak” diye konuştu.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:19
  1. Bilecik
  2. Bursa
  3. Yenişehir
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