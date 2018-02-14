Yağlı tohum paralarını Bank Asya’ya yatırmışlar

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla Bank Asya’ya 7 milyon 400 bin TL yatırdıkları iddia edilen İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği’nin üst düzey 7 yöneticisi İstanbul’da gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Zekeriya Mete de bulunduğu iddia edildi

Hürriyet Gazetesinin haberine göre: İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada, İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Malmuller İhracat Birliği’nin elebaşı Fetullah Gülen’in Bank Asya’ya para yatırılması talimatının ardından 27 Ocak 2014’te 3 milyon 600 bin TL, 17 Haziran 2014’te ise 3 milyon 800 bin TL’yi bankaya yatırdığı tespit edildi.

İddiaya göre söz konusu paralar, başka bankalardaki hesaplardan çekilerek Bank Asya’ya aktarılmış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla birliğin üst düzey 7 yöneticisi İstanbul’da gözaltına alındı.

8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 1 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.