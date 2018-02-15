"Yağlı kazık" Akşener’in yalanı

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA 28 Şubat sürecine ilişkin Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanıklar son savunmalarını yapıyor. Sanıklardan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen dönemin İstihbarat Başkanı Çetin Saner ve avukatı Murat Tanfer Türemen savunma yaptı.

Tankların Başkentin Sincan ilçesinde yürütülmesinin hemen ardından dönemin İstihbarat Başkanı Çetin Saner’in İçişleri Müsteşarı Teoman Ünüsan ile yaptığı görüşmede dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener’e tehditte bulunarak, “Söyle o kadına çırılçıplak soyarız, avanesi ile birlikte İçişleri Bakanlığı binası önünde bir yağlı kazığa oturturuz” dediği iddia edilmişti. Saner savunmasında, bunun haddini aşan bir cümle olduğunu belirterek kendisinden özür dilediğini tekrarladı.

Avukat Tanfer Türemen de savunmasında, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i suçlayarak, “Çakma mağduriyet yaratıyor. Yağlı kazık olayının 28 Şubat süreciyle hiçbir alakası yoktur. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakan Necmettin Erbakan’ın 23 Mayıs 1997 tarihinde, Deniz Hava Üst Hava Üs komutanlığı nizamiyesinde birliğin giriş kapısını zorlayarak güvenlik birlik personeline hakaret, tehdit ve silah teşhir etmesi eylemine karışan polisler hakkında işlem yapılmaması ile ilgilidir” dedi.

ÇETİN DOĞAN DA SAVUNMASINI YAPIYOR

Eski Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan da, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı. Doğan, “Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deposundan Genelkurmay antetli boş bir CD’nin çalınarak sahte belge ve delillerle beraber asıl belgelerin de yüklendiğini” ileri sürdü. Doğan, “Bu CD’deki belgelerin tamamının gerçek olduğu izlenimi oluşturulmaya çalışıldı. Balyoz’da Mehmet Baransu’nun oynadığı rolü, burada FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle TSK’dan ihraç edilen Tamer Tatar üstlendi. Daha önce davaya bakan 6 savcı ve 12 hakimin çoğu ya ihraç ya tutuklu ya da firaridir” şeklinde savunma yaptı.

Davaya ilişkin delillerin önemli bir kısmının üzerinde oynama yapılan resmi belgelerden oluşturulduğunu savunan Çetin Doğan, eski Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse ve savcı Mustafa Bilgili arasındaki yazışmaları örnek gösterdi. Söz konusu belgelerin kayıtsız ve fotokopi olduğunu iddia eden Doğan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 1997’de Genelkurmay Başkanlığından talep ettiği yazılara “İrtica Konusunda Alınacak Tedbirler” başlıklı bir yazının da eklendiğini ancak bu belgenin sahte olduğunu savundu.