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Yağlı direkte yarıştılar

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:07
Yağlı direkte yarıştılar

Kabotaj Bayramının 91’inci yıldönümü Mudanya’da coşkuyla kutlandı. Yağlı direk yarışması nefes kesti. Yağlı direkten düşenler komik anlara sahne oldu. Son on altı yıldır yağlı direkten bayrağı kapan Ferdi Tabak, bu yıl bayrağı engelli Şaban Danış’a kaptırdı. Büyük bir başarı göstererek yağlı direk ucundaki bayrağı kapan Danış, engellerin aşılacağını bir kez daha göstermiş oldu.

Kutlamalara protokol mensupları,gaziler ve vatandaşlar iştirak etti. Çelenk sunma törenin ardından Mudanya Liman Başkanı Yakup Koca, günün anlam ve önemine dair konuştu. Protokol mensupları denize çelenk bırakırken, 73 yaşındaki İ. Emin Sezgin, Çiftekayalar mevkiinden tören alanına kadar 3 kilometre kulaç attı. Erkeklerde düzenlenen yüzme yarışında birinci Bartu Aslan, ikinci Alperen Bizimtuna, üçüncü Rıdvan Özsoy olurken, kadınlarda birinci Ada Bozkurt, ikinci Yağmur Denizhan, üçüncü ise Mucize Ceren oldu. Derece giren yarışmacılar ödüllerini protokol mensuplarının elinden ellerinden aldı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:07
  1. Bursa
  2. Mudanya
  3. Bozkurt
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