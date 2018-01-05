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Yağışlı havalarda artık dereler taşmayacak

ASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi’ndeki dere temizlik çalışmasını tamamlayarak mahalledeki dere taşkın riskini ortadan kaldırdı.

05 Ocak 2018 Cuma 19:59
Yağışlı havalarda artık dereler taşmayacak

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yağmur sularının getirdiği atıklarla dolan derelerin temizlik çalışmalarını titizlikle sürdüren MASKİ, Yunusemre İlçesi’ne bağlı Yağcılar Mahallesi'nde başlattığı dere temizlik çalışmasını tamamladı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından tamamlanan çalışma sayesinde mahalleden geçen dere, yabancı maddelerden temizlenerek olası taşkınların önüne geçildi.
Yağcılar Mahalle Muhtarı İbrahim Zeybek, “Mahallemizde bulunan dereden taşan su, çevreye ve mahsullerimize zarar veriyordu. Yabancı otlardan ve zamanla oluşan pislikten deremiz tıkanmıştı. Su birikintisi yüzünden de ağır ve kötü bir koku oluşmuştu. Şiddetli yağışlarda deredeki su taşıp kendine yeni bir yol bularak tarlalarımızı ikiye bölmüştü. Yağmurlara engel olamayız ama önlem alabiliriz diye düşünerek MASKİ ekiplerine durumu bildirdik. Sağolsunlar anında gelip deremizi temizlediler. Artık yağmurlu havalarda deremiz taşmayacak. MASKİ’nin çalışmalarından çok memnunuz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.
 

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 19:59
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