Yağışlar İstanbul'un yüzünü güldürdü

Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Birçok ilde şiddetli kar yağışı görülürken, bazı illerde de sağanak yağmur etkili oluyor. İstanbul'da da son günlerde etkili olan karla karışık yağmur ile birlikte barajlardaki doluluk oranında ciddi bir artış oldu. Barajlardaki doluluk oranı geçtiğimiz ay yüzde 36'lara düşmüş ve kentin yaklaşık 100 günlük suyu kalmıştı. İSKİ'de yer alan verilere göre, yağışlar sonrasında bu oran yüzde 48'20'ye yükseldi.



16 Aralık'ta yüzde 37,92 olan doluluk oranı dün yüzde 43,35'e bugün ise yüzde 48,20'ye yükseldi.



EN YÜKSEK VERİ 2009'DA ÖLÇÜLDÜ



Ancak İstanbul'daki barajlar halen beklenen seviyede dolmuş değil. Zira geçtiğimiz yıl bugün barajlar yüzde 61,33 doluydu. Son 10 yılda İstanbul'un barajlarının en yoğun olduğu yıl ise 2009. 30 Aralık 2009'da İstanbul'un su ihtiyacının karşılandığı barajların doluluk oranı yüzde yüzde 91,97'ye ulaşmıştı.



Bu sene de Mart ayında barajların doluluk oranı yüzde 87,35 olarak ölçülmüştü.



