Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yağışa karşılık kriz masası oluşturuldu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yağan yoğun yağmura karışılık kriz masası oluşturarak il genelinde sürdürdüğü çalışmalar sonucunda birçok olaya müdahale etti.

18 Temmuz 2017 Salı 18:49
Yağışa karşılık kriz masası oluşturuldu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından gelen ihbar telefonları değerlendirilirken saat 12.00’a kadar Marmara Ereğlisi’nde 53, Çorlu’da 7, Kapaklı’da 21, Ergene’de 2, Çerkezköy’de 8, Süleymanpaşa’da 2 ve Hayrabolu’da 7 su baskınına müdahale edildiği bildirildi.

Ayrıca Marmara Ereğlisi ilçesinde yağmurdan dolayı mahsur kalan 3 vatandaş ve Çorlu İlçesindeki 1 vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı. Alo Büyükşehir 153, Alo TESKİ 185 ve Alo İtfaiye 110 çağrı merkezlerine gelen telefonlara vakit geçirilmeden geri dönüş yapılarak ihbarların değerlendirildiği belirtildi.

“Kriz Masası toplantısı düzenledik”

Konuyla ilgili açıklama yaparak çalışmaları değerlendiren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Meteoroloji Müdürlüğü’nün şiddetli sağanak yağış uyarısının ardından Kriz Masası toplantısı düzenledik. Toplantıda şehir merkezi ve ilçelerde herhangi olumsuz bir durum yaşanmaması için alınacak tedbirler değerlendirildi. Ekiplerimiz ihbarlara anında müdahalesiyle olası bir felaket önlenmiş oldu. Çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Yağışın en çok etkilediği Marmara Ereğlisi ilçemizde tüm ekiplerimiz gelen ihbarları değerlendirerek müdahale ettiler. Şarköy, Muratlı ve Malkara ilçelerimiz ise yağıştan olumsuz olarak etkilenmemiştir. Mahsur kalan ve ekiplerimiz tarafından kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor ve bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını umut ediyorum” dedi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:49
  1. Marmara
  2. Tekirdağ
  3. Malkara
  4. Kapaklı
  5. Ereğli
  6. Kadir Albayrak
  7. Çerkezköy
  8. Çal
  9. TESK
  10. Çorlu
  11. Hayrabolu
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mescid'i Aksa'ya polis eşliğinde baskın
    1. Mescid'i Aksa'ya polis eşliğinde baskın
    2. HDP'li 2 milletvekili hakkında..
    3. Dünyayı sarsacak transfer: 222 milyon..
    4. Rusya korkusu bunu yaptırdı!
    5. Mercedes 3 milyon aracını geri çağırdı
    6. Nusaybin'de patlayıcı ve mühimmat ele..
    7. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    8. AB Bakanı Çelik: Katılım müzakereleri..
    9. Otomobille ambulansa çarpan alkolü..
    10. Yangın tatbikatına rüzgar engeli
    11. Çorum’da yetiştiricilere 100 adet..
    12. Irak'tan Rusya'ya çağrı: Bize destek..
    13. Askerliğini yaparken yatağa mahkum oldu
    14. 'Seni görevinin başında değil,..
    15. Hakkari'de bir PKK'lı terörist etkisiz..
    16. Başkan albayrak yağmurdan olumsuz..
    17. "Sagna’nın imzalamasını istiyorum"
    18. Van Büyükşehir Belediyespor’a orta..
    19. Bursa’da yolcu otobüsleri çarpıştı: 4..
    20. “Balıkesir sporda adını dünyaya..
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!