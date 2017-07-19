Yağış Tekirdağlı çiftçiyi sevindirdi

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, yaptığı açıklamada, yağmurun zamanlama açısından ayçiçeği için oldukça faydalı olduğunu söyledi.

Çiftçilerin yıl boyunca gerekli çalışmaları yaptığını ve yağmurla birlikte üreticilerin yüzünün güldüğünü belirten Saygı, "Tekirdağ'da bu yıl 300 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldı. Yağmurla verim beklentisi arttı." dedi.

Saygı, yağışın erken ekim yapılan bazı bölgelerde küçük çaplı zarara yol açtığını ifade etti.

"Ayçiçeğinin rekolte ve kalitesinde artış olacak"

Yağışla birlikte ayçiçeğinin rekolte ve kalitesinde artış olacağını ifade eden Saygı, "Ayçiçeği için zamanında bir yağış oldu. Yağıştan sonra ayçiçeğinin dönümünde normal verimden 50-100 kilogram daha fazla bir artış olacaktır. Daha kaliteli ve daha verimli ayçiçeği olacaktır. Görüştüğümüz çiftçiler yağıştan memnun." diye konuştu.