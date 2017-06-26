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Yağ varili patladı, 2 kişi yaralandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir işletmede dekor için onarılan yağ varili kaynak esnasında patladı. Olayda 2 kişi yaralandı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:02
Yağ varili patladı, 2 kişi yaralandı

Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi üzerindeki bir işletmede, dekor için onarılan yağ varili kaynak çalışması yapılırken patlama meydana geldi. Olayda Mustafa Şimşek ile Sergen Saltabaş adlı kişiler yaralanırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi, ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki işletme çalışanları ve yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen motorize 112 ekibinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:02
  1. Muğla
  2. Bodrum
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