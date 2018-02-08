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Yağ kralı ünlü iş adamı için flaş karar

FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan iş adamı Göksel Özçınar, mahkemede itirafçı olunca adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

08 Şubat 2018 Perşembe 20:46
Yağ kralı ünlü iş adamı için flaş karar

AA-Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Özçınar, avukatları ve yakınları katıldı. "Terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan madeni yağ fabrikası sahibi Özçınar, mahkeme heyetine, itirafçı olmak ve etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini bildirdi.

Duruşmada örgütün yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleri ile Kütahya yapılanması hakkında itiraflarda bulunan Özçınar, örgütün sözde üst düzey il yapılanmasında bulunan ve darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan S.D'nin yaşlı bir kadını kandırarak arazisini ele geçirdiğini öne sürdü. S.D örgütün emlak işlerinden sorumlu olduğunu savunan Özçınar, "Yaşlı bir kadını kandırarak arazisini bağış adı altında örgüte kazandırdı. Daha sonra bu arazi, başkalarının üzerine satışı yapılarak devletten kaçırıldı." ifadesini kullandı.

Özçınar, kesilen kurban etlerinin fakirlere dağıtılmak yerine örgüte yakın iş yerlerine satıldığını ve bu duruma kendisinin karşı çıktığını söyledi.


"FETULLAH GÜLEN ÇOK TEHLİKELİ VE KİNCİ YAPISI OLAN BİRİ"

Örgütün sözde "il imamı" tutuklu sanık Ali Peksöz, dönemin valisi ve 8 kişilik bir heyetle 2012'de Pensilvanya'ya gittiklerini öne süren Özçınar, "Bu heyette bulunanların bazıları şu anda yurt dışına kaçtı, bazıları ise yargılanıyor. Bugüne kadar hiçbiri Fetullah Gülen'i ziyaret etmek için Pensilvanya'ya gittiğimizi söylemedi. Ben bunu ilk kez burada itiraf ediyorum. Fetullah Gülen dış güçler tarafından eğitilmiş çok tehlikeli ve kinci yapısı olan biri. Pensilvanya'da Gülen'in yaşadığı çiftliğin yanında radikal örgütlerin eğitildiği alanlar olduğunu da gittiğimde öğrendim." dedi.

EN BÜYÜK GRES VE MADENİ YAĞ FABRİKASI

Kütahya’da bulunan Özçınarlar Petrol Ürünleri Sanayi tesisi, Türkiye’nin en büyük gres ve madeni yağ fabrikası konumunda. İç piyasanın yanı sıra onlarca ülkeye ihracatın da yapıldığı dev fabrikanın sahibi Göksel Özçınar, hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 20:46
  1. Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. Terör örgütüne üye olmak
  3. FETÖ/PDY
  4. emlak
  5. Pensilvanya
  6. Fetullah Gülensuç duyurusu
  7. Fetullah Gülen Mutaşa Haberi

YORUM YAZ

  • MeMe26 dk önce
    Çıkarın at gozluklerinizi etrafa bakın feto kimin adamıymissizi içeri tiktırdı kendisi malikanelerde yasiyor hani size ne faydası oldu nede canı kiymetliymis gelsin hesap versin bakalım yok öyle amerikada keyif çatmak uyanın artık bir günde allaha hesap vermek var
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