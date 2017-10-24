Yadigâr-ı Ecdad Son Kale Anadolu ve Kudüs! projesi başladı

Açılış toplantısı Sadakataşı Derneği ve Kudüs’ün tanıtımı ile başladı. Sadakataşı Derneği başkanı Kemal Özdal, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdür Yrd. Muhammed Ecevit Carti, Gençlik ve Spor Bakan Müşaviri Ömer Faruk Terzi projenin açılış toplantısında hazır bulundu.

Dernek başkanı Kemal Özdal yaptığı açılış konuşmasında Kudüs’ün ecdadımızın bir parçası olduğuna vurgu yaptı. İşgal ve yokluk içinde yorgun düşen Kudüs kendisine uzanacak vefalı eli beklemektedir. Tüm Müslümanlardan hatta vicdan sahibi tüm insanlardan bekledikleri gibi tarihsel ve coğrafi olarak en fazla umut ettikleri o el yadigâr Anadolu gençliğinin elidir. Bugün bu vefalı eli uzatmak üzere buradayız. "Yadigâr-ı Ecdad Son Kale Anadolu ve Kudüs!" startını vermek üzere buradayız. Bu proje ile Filistinli gençlerin eğitimine destek olacaklarını belirtirken, kamuoyunda Kudüs ile ilgili farkındalık oluşturarak bölgeye yapılan ziyaretlerin artmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdür Yrd. Muhammed Ecevit Carti yaptığı konuşmada Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdür Yrd. Muhammed Ecevit Carti yaptığı konuşmada Kudüs’ün ve Anadolu’nun birbirinden ayrılmaz bir bağının olduğuna değinmiştir. Kudüs’ün ve Anadolu’nun Mehmet Akif Ersoy’un “Asım’ın Nesli”, Yaşayan büyük mütefekkir şair Sezai Karakoç’un “Diriliş Neslin”deki özlemi duyula gençliğe ihtiyacı olduğunu ifade etmiş, bugün bakanlık nezninde desteklenen tüm projelerde, Kısa dünya hayatını ve ebedî hayatı birlikte kucaklayan yüce “İslâm Medeniyet”inin, tarihten bugüne her sahadaki müktesebâtını ve abide eserlerini en iyi şekil ve özde özümsemiş, her alandaki gücünü ve inceliklerini diğer medeniyetlerle mukayeseli olarak çok iyi bilen, yaşayan ve bütün güçleriyle zenginleştirmenin peşinde olan bir gençliği hedeflediklerine önemle değinmiştir.Gençlik ve Spor Bakan Müşaviri Ömer Faruk Terzi yaptığı konuşmada Gençlik ve Spor Bakan Müşaviri Ömer Faruk Terzi yaptığı konuşmada Kudüs’ün tarihi ve stratejik önemine değinirken bu gibi projelerin devlet politikası haline getirilerek daha çok gence ulaşması için bu tür organizasyon ve projelerin bir anlamda lobi oluşturması amacıyla çok önemli olduğunu ve bu konuda gayret göstermemiz ve gündem oluşturmamız gerektiğini ifade etti. Hiçbir çalışmanın küçümsenmemesi gerektiğini, 10 tane gençlik grubunun 100 kişilik bir çalışma yapmasıyla bundan 1000 gencin etkileneceğini unutmamamız gerektiğine değinmiştir.Seminerde son konuşmayı yapan Proje koordinatörü Rabia Savaş "Yadigâr-ı Ecdad Son Kale Anadolu ve Kudüs!" projesi ile ilgili bir sunum gerçekleştirerek projenin detaylarını katılımcılara aktardı.

12 ay sürecek Proje kapsamında; Kudüs ile ilgili seminerler, belgesel gösterimleri, Türkiye-Filistin öğrenci değişim programı, Türkiye-Filistin futbol dostluk maçı, Kudüs’te Türk kültürüne ait ebru, hat sanatlarının tanıtımı, Kudüs’ten getirilen gençlere İstanbul seyahati, tarihi bilincin yerinde verilmesi için Kudüs’ü Şerif’e 5 günlük gezi, Türkiye-Filistin sosyal uyum programı, eğitim ve seminerler gibi birçok aktivite gerçekleştirilecektir.