Yabani hayvan besleyenlara 675 bin ceza

BAE'de yabani hayvanları evcilleştirenlere yaptırım uygulanacak. BAE Kralı'nın kararına göre, kaplan, aslan gibi hayvanları besleyenlara 675 bin lira ceza verilecek.

Yabani hayvan besleyenlara 675 bin ceza
Eklenme: 03 Ocak 2017, 16:15
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Birleşik Arap Emirlikleri Kralı Şeyh Halife Bin Zayid Al-Nahyan, yabani hayvanların evcilleştirilmesiyle ilişkin verdiği talimat doğrultusunda yeni yaptırım kararları aldı. Alınan karara göre, yabani hayvan besleyenlere 750 bin dirhem yani Türk lirası ile 675 bin cezai işlem uygulanacak.

Abu Dabi, Dubai, Acman, Füceyre, Resü'l-Hayme, Şarika ve Ummül-Kayveyn adlı yedi emirlikten oluşan Birleşik Arap Emirlikleri, Ortadoğu yarımadasında yer alıyor. BAE'nin sahip olduğu coğrafi koşullar ve sıcak çöl iklimi nedeniyle bölgede çeşitli yabani hayvanlar yaşıyor.

 
EtiketlerBirleşik Arap EmirlikleriYABANİ HAYVAN BESLEME
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