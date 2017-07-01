Yabancılara konut satışında Trabzon üçüncü sırada

Şehrin ekonomisini ilgilendiren en önemli konulardan birinin inşaat sektörü olduğunu vurgulayan TTSO Başkanı Hacısalihoğlu, “Türkiye genelinde inşaat sektöründe Mayıs ayı sonu itibarıyla ilk el satışlarda yüzde 5.5 düşüş olduğunu görüyoruz. İkinci el satışlarda ise yüzde 8.5 civarında artış var. Yabancıya konut satışlarında da yüzde 10 civarında artış sağlandı. Bu önemli rakam. Şehrimizi de yakından ilgilendiriyor. Trabzon, Mayıs ayı itibarıyla Türkiye’de yabancıya konut satışları yönünden üçüncü sırada. İstanbul 530 konut satışı ile birinci, Antalya 442 satışla ikinci sırada. 123 konut satılan Trabzon’u da 120 konut satışı ile Bursa, 92 satışla Yalova ve 69 konut satışıyla Mersin takip ediyor. Trabzon demek ki daha fazla tercih edilmeye başlandı. Trabzon’daki firmalarımızın elinde bulunan stokların erimesi adına bu rakamlar bizlere umut vermektedir" diye konuştu.

Suudiler ilk sırada

Başkan Hacısalihoğlu, Türkiye’den konut satın alan yabancılarda ilk sırayı 285 konut satışıyla Suudi Arabistan vatandaşlarının aldığını ifade ederek , “Daha sonra 277 konut ile Irak, 134 konut ile Rusya Federasyonu, 125 konut ile Kuveyt ve 70 konut ile Afganistan geliyor. Bu üzerinde durulması gereken önemli bir konu. Artık bazı değişiklikler oluyor ülkemizde. Geçmişte Batılılar daha fazla konut alırken, şimdi ülke dağılımı bu şekilde oluştu. Artık yabancılara konut satma düşüncesinde olan firmalarımızın bu ülke sıralamasını dikkate alarak çalışmalarını bu doğrultuda yönlendirmeleri gerek. Tanıtımların bu bölgelerde yoğunlaşması, stokların erimesi için çok önemli. Kredi oranlarıyla ilgili olarak, konut satışlardaki takiplerde yüzde 50 civarında artış var. Temkinli olmamız gereken bir durum. Bu nedenle biraz daha hareketli olup, özellikle konut sektöründe dışa satışlarda aktif çalışmamız gerektiği ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.