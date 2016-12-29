Yabancılar 8 milyon dolarlık alım yaptı

Yurt dışında yerleşik kişilerin 23 Aralık itibarıyla portföyünde bulunan hisse senedi azalırken ve devlet iç borçlanma senetleri(DİBS) piyasa değeri arttı.

Merkez Bankası'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, bir önceki hafta 35 milyar 488,3 milyon dolar olan hisse stok miktarı 35 milyar 425,4 milyon dolara inerken, 26 milyar 545,4 milyon dolar olan DİBS stok miktarı ise 26 milyar 912,7 milyon dolara çıktı.



Aynı dönemde repo miktarı 2 milyar 689,4 milyon dolardan 2 milyar 574,9 milyon dolara, özel sektör tahvil ve bonoları ise 902,4 milyon dolardan 904,4 milyon dolara geldi.



Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında hisse senedi değerinde 52,6 milyon dolar artış gösterirken, DİBS değerinde 44,7 milyon dolar, özel sektör bonolarında 145,4 milyon dolar düşüş gösterdi. Repo değerinde ise 2 milyon dolar artış gözlendi.