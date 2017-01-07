Yabancı yatırımcı teröre inat Türkiye’de

2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen not ve görünüm indirimi, jeopolitik gelişmeler ve terör eylemleri gibi çok sayıda olumsuzluğa karşın yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi devam etti. Borsa İstanbul'da 2016'nın büyük bölümünde alım tarafında yer alan yabancı yatırımcılar, yılın 4 ayında net satış, 8 ayında ise net alış gerçekleştirdi. Aralık ayında 178.3 milyon dolarlık net alım yapan yabancılar, 2016'nın tamamında ise 629.3 milyon dolarlık yeni pozisyon açtı.

ENDEKS % 9.8 YÜKSELDİ

FETÖ'nün darbe girişiminin başarısız olması ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ile ağustos ayında tekrar alım tarafına geçen yabancı yatırımcılar, yılın son 5 ayında kasım ayı hariç net alım gerçekleştirdi. Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi geçen yıl yabancı yatırımcı alımlarının da etkisiyle TL bazında yüzde 8.94 değer kazandı. Analistler, Borsa İstanbul'da işlem gören şirket hisselerinin dolar bazında oldukça ucuzlamasının yabancı yatırımcıların alış isteklerinin devamını sağladığını belirtti.

İLGİ DEVAM EDECEK

20 Ocak'ta görevi devralacak Donald Trump'ın mali politikalarına ilişkin belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'nın vereceği tepkiler, bu yıl piyasaların yön tayininde etkili olacak. Yurtiçinde ise Borsa İstanbul'da düşük kalmaya devam eden fiyat/kazanç oranları ile ekonomi yönetiminin reform ve teşviklerinin yansımaları, yabancı ilgisinin 2017'de de sürmesini sağlayacak. Öte yandan Borsa İstanbul'da hisse fiyatlarının kendi ligindeki diğer ülke piyasalarına göre yüzde 30 civarında iskontolu olması da Türkiye'nin cazibesini artırıyor.

5 YILDA 5.2 MİLYAR DOLARLIK ALIM

2015 yılında 2.5 milyar dolarlık net satış gerçekleştiren yabancı yatırımcılar, 2016'da 629 milyon dolarlık net alım yaparken, 2012- 2016 arasındaki beş yılda ise 5.2 milyar dolarlık yeni pozisyon açıldı. Yabancılar 2016 yılının genelinde Akbank'ta 243 milyon dolarlık, İş Bankası C'de 242, Garanti Bankası'nda 221, Ereğli Demir Çelik'te 175, Vakıfbank'ta ise 146 milyon dolarlık net alım yaptı. Yabancı yatırımcıların geçen yıl en fazla net satış yaptığı hisse senedi ise 524 milyon dolarla Türk Hava Yolları (THY) oldu.

EN ÇOK HALKBANK ALINDI

Yabancı yatırımcıların, aralık ayında genel olarak banka hisse senetlerinde alım yaptıkları, sanayi şirketlerinde ise satış gerçekleştirdikleri dikkat çekti. Yabancılar, 47 milyon dolarlık net alımla aralık ayında en çok Halkbank hissesi tercih ederken, en fazla satış yaptıkları hisse senedi ise 16.9 milyon dolar ile Petkim oldu. Aralık ayında yabancı yatırımcıların en çok net alım yaptığı hisse senetlerinde Halkbank'ı 41.3 milyon dolar ile Garanti Bankası, 30.4 milyon dolar ile Ereğli Demir Çelik, 29.4 milyon dolar ile İş Bankası (C) ve 22.1 milyon dolar ile Soda Sanayi izledi.