Yabancı teröristler Afrin'de!

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan ''Zeytin Dalı'' harekatı başarı ile devam ediyor.

Yüzlerce kayıp veren Terör örgütü PKK, Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu önünde tutunamıyor.

Geçtiğimiz günlerde Ayn Al Arap'ta çekilen bir video ile Afrin'de terör saflarında Türkiye'ye karşı savaşacağını açıklayan ABD, Almanya, Hollanda, Belçika ve Çin'li teröristler bugün Afrin'de çekildiği iddia edilen bir video'da görüntülendi.

DUYURMUŞLARDI

Geçtiğimiz günlerde Reuters haber ajansının yayınladığı haberde, Çin doğumlu İngiliz vatandaşı Huang Lei'nin komutasındaki bir grup teröristin, Mehmetçiği'in operasyon düzenlediği Afrin'e gitmek üzere yola çıktığı bilgisi yer almıştı.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr