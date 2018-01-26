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Yabancı teröristler Afrin'de!

Mehmetçik Afrin'deki terör örgütlerine yönelik harekatını sürdürüyor. Deaş bahanesi ile Terör örgütü PKK'ya katılan yabancı teröristler Afrin'de görüntülendi.

26 Ocak 2018 Cuma 18:28
Yabancı teröristler Afrin'de!

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan ''Zeytin Dalı'' harekatı başarı ile devam ediyor. 

Yüzlerce kayıp veren Terör örgütü PKK, Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu önünde tutunamıyor. 

Geçtiğimiz günlerde Ayn Al Arap'ta çekilen bir video ile Afrin'de terör saflarında Türkiye'ye karşı savaşacağını açıklayan ABD, Almanya, Hollanda, Belçika ve Çin'li teröristler bugün Afrin'de çekildiği iddia edilen bir video'da görüntülendi. 

DUYURMUŞLARDI 

Geçtiğimiz günlerde Reuters haber ajansının yayınladığı haberde, Çin doğumlu İngiliz vatandaşı Huang Lei'nin komutasındaki bir grup teröristin, Mehmetçiği'in operasyon düzenlediği Afrin'e gitmek üzere yola çıktığı bilgisi yer almıştı.  

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

 

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 18:28
  1. ABD
  2. Terör örgütü PKK
  3. Özgür Suriye Ordusu
  4. Zeytin Dalı
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