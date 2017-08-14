Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yabancı öğrenciler Sivas’a hayran kaldı

Yunus Emre Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen Türkçe Yaz Okulu programı kapsamında yurt dışında Türkoloji eğitimi alan yabancı öğrenciler, Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki üniversitelerden hem Türkçe eğitimi alıyor, hem de eğitim aldıkları ilin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetme imkanı elde ediyor.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:47
Yabancı öğrenciler Sivas’a hayran kaldı

Türkçe Yaz Okulu Programı kapsamında 11 ülkeden Sivas’a gelen 18 öğrenci, Sivas Belediyesi ev sahipliğinde Paşabahçe’nin doğal güzelliğini gezerek Kütükev’de sabah kahvaltısı yaptı. Programa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, Milli Eğitim Müdürü Turan Aksoy, İl Kültür Müdürü Kadir Pürlü ve kurum müdürleri katıldı.

Öğrencileri Sivas’ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, "Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü başta olmak üzere sizleri bizlerle buluşturan herkese teşekkür ederim. Sizlere hayatınızda başarılar diliyorum. Sizleri birer kültür elçisi olarak görmek istiyoruz. Gittiğiniz illerde hem Sivas’ı, hem de Türkiye’yi temsil etmenizi temenni ediyorum. Sizleri seviyoruz yolunuz, bahtınız açık olsun. Gittiğiniz her şehre Sivas’tan selam götürün" dedi.

Öğrenciler ise Türkçe’nin Avrupa dillerinden çok farklı bir dil olduğu için merak ederek öğrenmeye başladıklarını ve televizyonda Türk dizileri izlediklerini söylediler. Türkçe’nin çok akıcı ve şiirsel bir dil olduğunu ifade eden yabancı öğrenciler, "Türkçe öğrenmeden önce Türkiye ile ilgili bilgimiz çok azdı. Şimdi Sivas’tayız ve Sivas’ın havasına, insanlarına ve doğal güzelliklerine aşık olduk" dediler.

Öğrencilere Sivas Belediyesi tarafından halk oyunları ve yöresel gösteriler sunuldu.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:47
  1. Türkiye
  2. Avrupa
  3. Sivas
  4. Yunus Emre
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ronaldo’ya 5 maç ceza
    1. Ronaldo’ya 5 maç ceza
    2. Bozüyük Belediyesi Mezbaha Müdürlüğü..
    3. Sosyal medyada çok konuşulan kayyum..
    4. Caner’den Akdemir’e ziyaret
    5. Yabancı öğrenciler Sivas’a hayran kaldı
    6. Efeler Belediyesi cami ve mescitleri..
    7. ERÜ’ye 9 bin 901 öğrenci kayıt..
    8. UFK Başkanı Sebahattin Arslantürk..
    9. Üniversiteyi kazanamayanlara ek..
    10. Bozüyük Belediyesi tarafından ilaçlama..
    11. Denizde motorları bozulan mültecileri..
    12. Şiddetli dalga yasak getirdi
    13. AK Parti’nin 16’ncı kuruluş yıl dönümü
    14. Sinema hakkında her şeyi uygulamalı..
    15. Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti..
    16. Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin önemi..
    17. Vali Ustaoğlu, OSB arazisini inceledi
    18. Bursalı şehit polise gözyaşı
    19. Şehzadeler’de 120 günde 60 bin..
    20. Aliağa’da kurban kesim yerleri ve..
    Kirli plan ortaya çıktı! İşte ABD'nin çizdiği o harita
    Kirli plan ortaya çıktı! İşte ABD'nin çizdiği o harita
    Flaş gelişmeyi az önce duyurdular… Türkiye sert tepki gösterdi! ABD ertelenmesini istedi ama…
    Flaş gelişmeyi az önce duyurdular… Türkiye sert tepki gösterdi! ABD ertelenmesini istedi ama…
    Ellerini arkadan bağlayıp… Tecavüzcünün sonu!
    Ellerini arkadan bağlayıp… Tecavüzcünün sonu!
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...