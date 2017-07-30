Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yabancı öğrenciler İzmit’i gezdi

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden İzmit’e gelen bir grup öğrenci şehri gezdiler.

30 Temmuz 2017 Pazar 11:24
Yabancı öğrenciler İzmit’i gezdi

Yabancı öğrenciler önce İzmit Belediyesi’nin Gençlik Bilgilendirme ve Danışma Merkezi Genç-İz’i ziyaret ettiler. Belediye yetkililerince, yabancı öğrencilere gençlik projeleri hakkında bilgi verildi. Cumhuriyet Parkı’ndaki Genç-İz’de kuş evi yapımı ve tişört boyama etkinliği yapan konuk öğrenciler yaptıkları kuş evlerini parkın içindeki ağaçlara astılar.

Yabancı öğrenciler daha sonra belediye yetkilileri eşliğinde İzmit turuna çıktılar. Öğrencilere sırasıyla Ekopark, Orhan Camii, Tarih Koridoru, Sırrı Paşa Konağı, Akçakoca Osmanlı Meydanı, Yeşil Konak, Cephanelik, 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi ile Gölkay’ı gezdi. Türkiye’de bulundukları süre içinde önce İstanbul’u daha sonra da İzmit’i gezme fırsatı bulduklarını söyleyen yabancı öğrenciler, “İzmit çok güzel bir şehir. Özellikle tarihi yapıların zenginliği bizleri çok etkiledi” şeklinde konuştular.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 11:24
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Avrupa
  4. İzmit
  5. İzmit Belediyesi
  6. Akçakoca
  7. Akça
  8. Konak
  9. Ekopark
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Partizan sunucu: Siyasete bulaşmadım...
    1. Partizan sunucu: Siyasete bulaşmadım...
    2. Kimse bu ailenin bileğini bükemiyor!
    3. Önce akıma kapıldı sonra yere çakıldı!
    4. Avrupa'nın en eski ormanında ağaç..
    5. WhatsApp'tan gelen mesajlara dikkat!..
    6. Pensilvanya İblis'i boş durmuyor.....
    7. TIR'ın çarptığı otomobil takla attı: 1..
    8. Hristiyan kadın müslüman oldu
    9. Yenimahalle’ye beş yeni park daha
    10. Aşırı sıcak fındığı haşladı
    11. Savunması güldürdü... Domates..
    12. Öğrencilerden örnek hareket!
    13. Duruşma salonuna o sırayla..
    14. Aydın Caddesinde çalışmalar devam ediyor
    15. Almanya'da gece kulübünde silahlı..
    16. Milli Takım için sürpriz Rıdvan Dilmen..
    17. Rüştü - Terim gerginliğinde önemli..
    18. 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    19. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında..
    20. Erdoğan'ın çağrısına ilk destek..
    Almanya ABD'ye rest çekti: Kabul etmiyoruz
    Almanya ABD'ye rest çekti: Kabul etmiyoruz
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı