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Yabancı antrenörlerden yerli antrenörlere geçiş

Türkiye Yelken Milli Takımı optimist sınıfı dışındaki diğer branşlarda yerli antrenörlerle ulusal ve uluslararası şampiyonalar için çalışmalarını sürdürüyor.

04 Kasım 2017 Cumartesi 13:25
Yabancı antrenörlerden yerli antrenörlere geçiş

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, "Sporda özellikle yelken branşında başarıda sürekliliği istiyorsak kendi insan kaynağımıza yatırım yapmamız gerekiyor." dedi.

Başkan Akdurak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yelken milli ve olimpik takımları içerisinde devşirme sporcu bulunmadığını, yelken sınıflarındaki milli sporcuların tamamının altyapıdan yetiştiğini ifade etti.

Uluslararası başarıların birçoğunun yerli antrenörlerin yetiştirdiği gençlik sınıflarından geldiğini aktaran Akdurak, "Milli ve olimpik takımlarımız içerisinde devşirme sporcu yok. Devşirme sporcu konusu, bizim çok tercih etmediğimiz bir konu. Biz tecrübe açığımızı uluslararası kliniklerde yabancı sporcularla gerçekleştirdiğimiz antrenmanlarla kapatıyoruz. Dolayısıyla olimpiyatlara ve milli yarışlara gidecek sporcularımızın kendi yetiştirdiğimiz sporcular olmasına özen gösteriyoruz." diye konuştu.

TEMELLERİMİZ ÇOK KUVVETLİ

Özlem Akdurak, yelken sporunun tüm ülkeye yaygınlaşması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bu konuda gerekli girişimlerinin bulunduğunu anlatan Akdurak, şunları söyledi:

"Sporda özellikle yelken branşında başarıda sürekliliği istiyorsak kendi insan kaynağımıza yatırım yapmamız gerekiyor. Yelken sporundan malzemeler biraz pahalı ama biz bu sporda uluslararası alanda başarılar istiyorsak antrenör eğitimi, her şeyin başında geliyor. Yabancı antrenörlerin bilgi ve tecrübelerinin yerli antrenörlerimize geçmesi için mümkün olduğunca beraber çalışmalarını sağlıyoruz. Zaten uluslararası başarıların birçoğu da bizim kendi antrenörlerimizin yetiştirdiği gençlik sınıflarından geliyor. O yüzden temellerimiz çok kuvvetli."

Bazı teknik özellikleri nedeniyle olimpik sınıflarda daha çok yabancı antrenöre ihtiyaç duyduklarını dile getiren Akdurak, çok kısa sürede yabancı antrenörlerin bilgi ve tecrübelerini yerli antrenörlere aktarması için iş birliği çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

Akdurak, yelken sporunun çok geniş bir yelpazeye sahip olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Yelken içindeki bazı branşlar, örneğin yat gibi, bu sporun üst gelir grubuna ait bir spor olarak algılanmasına neden oluyor. Ama bu gençlik sınıflarında yüksek maliyet gerektiren bir spor değil. Malzemeler maliyetli ama hem kulüplerimizin hem de bakanlığımızın desteği ile biz bunu mümkün olduğu kadar her yöreye, her gelir grubuna yaymaya çalışıyoruz. Bugün milli takımlarımızın çoğunu oluşturan sporcularımız üst gelir grubunu oluşturan ailelerin çocukları değil. Milli takımımızda ülkenin her yerinden, her gelir düzeyinden sporcu mevcut."

Türkiye'nin yelken sporunda ilerleyen yıllarda daha iyi dereceler elde edeceğini belirten Akdurak, ülke genelinde başarılı sporcular yetiştirmek için çalışmalarına devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 13:25
  1. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak
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