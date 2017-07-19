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Yaban kazlarının yavrularını tilkiye kaptırması
Yaban kazlarının yavrularını sarp kayalıklarda tilkiye yem etmesi kameralara böyle yansıdı...
19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:57
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:57
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