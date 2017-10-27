Türk arama motoru Yaani'ye büyük ilgi

Türk arama motoru Yaani, ilk 48 saatte 300 bine yakın indirilme ile hem Google Play Store hem de App Store uygulama listelerinde ilk sırada yer aldı.

Yandex, Türkiye’de pazar payını arttırabilmek için Turkcell ile çalışmanın oldukça avantajlı olduğunu daha önceden de belirtmişti. Şimdiyse bu iki dev şirketin ilk meyvesi de ortaya çıkmış oldu.

Aynı zamanda bir web tarayıcısı olan uygulama, yerelleşmiş özellikleri sayesinde istediğiniz bilgilere diğer arama motorlarına göre daha hızlı sunmayı vadediyor. Turkcell müşterilerine ilk indirmede 1 GB hediye internet paketi eden serviste, ayrıca yapılan aramalarda kotadan yemiyor.

Hava durumunu ve gidişatını kolayca öğrenebilir, yakındaki restoranları araştırabilir, filmleri ve seanslarını öğrenebilirsiniz.

Aynı zamanda ülke gündemindeki son haberlerinden anında öğrenebiliyorsunuz.

Türk gramer yapısına uygun bir arama motoru olduğu için ülkemizde de istihdam alanları yaratacak.

Turkcell arama motoru pazarında kısa bir süre içerisinde yüzde 25’lik bir orana ulaşmak istiyor.

Yaani indirenlere 1 GB kota verecek. Ayrıca yaptığınız aramalar kotanızdan yemeyecek.