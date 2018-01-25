Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

"Ya Türkiye'nin şartları kabul edilecek ya da..."

Azerbaycanlı Ramaldanov, yaptığı açıklamada Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’nı askeri yönden değerlendirdi.

25 Ocak 2018 Perşembe 21:33
"Ya Türkiye'nin şartları kabul edilecek ya da..."

Azerbaycanlı Albay Şair Ramaldanov, yaptığı açıklamada Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’nı askeri yönden değerlendirdi.

Ramaldanov, söz konusu operasyonlarda Türkiye ordusunun her adımının profesiyonalce atıldığını özellikle vurguladı:

Türkiye ordusunun ve askeri savunma sanayisinin son yıllarda oldukça hızlı geliştiğini gözlemliyoruz. Zaten tüm dünya bu gerçeği biliyor. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde uluslararası desteğe sahip teröristlere yönelik başlattığı operasyon da bunun kanıtı. Ordunun ve silah sanayisinin gelişimi Türkiye’de modern askeri bilimin hangi düzeye yükseldiğini gözler önüne seriyor.

Bu yüzden de Türk askerlerinin birkaç gün içinde zor bir coğrafi bölgede 17 kilometre ilerlemesi, Zeytin Dalı Harekatı’nın tüm detayların dikkate alındığı mükemmel bir askeri plan olduğunu kanıtlıyor. Ben operasyonun gerçekleştirildiği Afrin bölgesinin bulunduğu coğrafi konumun zorluğuna boşuna vurgu yapmadım. Böyle bir konumda teröristlerle mücadele etmek hiç kolay değil. Askeri faaliyetim sırasında kardeş Türkiye askerleriyle sık sık bir araya geliyordum, yani Türk ordusunun gücüne daha önce de bizzat şahit olmuştum.

YA TÜRKİYE’NİN ŞARTLARI KABUL EDİLECEK, YA DA…

Operasyonlar sırasında teröristlere en büyük darbeyi hava güçleri indiriyor. Artık 300’e kadar terör hedefi vurulmuştur. Türk Hava Kuvvetleri, hedefleri sıfır hatayla vuruyor, pilotlar inanılmaz yetenekli ve işlerini çok iyi yapıyorlar. F-16 pilotunun 20 metre yükseklikten teröristlerin barınağını vurması Guinnes Rekorlar Kitabı’na yazılacak bir olay.

Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı’ndaki başarısını sonuna kadar sürdürecektir. Askeri operasyonların yanı sıra, ilgili taraflar arasında fikir alış verişi de yapılıyor. Bu görüşmelerden bir sonuç çıkarsa, askeri operasyonlar zamanından önce bitirilebilir. Yani ya Türkiye’nin şartları kabul edilecek, ya da o şartlar askeri güçle kabul ettirilecek.

ZEYTİN DALI, KARABAĞ İÇİN BİR ÖRNEK OLABİLİR

Afrin ve Karabağ bölgeleri coğrafi anlamda bir birine benziyor. Bu yüzden de Zeytin Dalı Harekatı, Azerbaycan ordusunun dövüş stratejisinin gelişimi açısından büyük önem arzedebilir. Yani Azerbaycan askeri birlikleri, bu operasyonun planını esas alarak tatbikatlar düzenlerse, gelecekte Karabağ savaşı için neredeyse hazır olacaktır.

Kaynak: Yeniçağ.info

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 21:33
  1. Ramaldanov
  2. Zeytin Dalı Harekatı
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz1 sa önce
    Bu firsat elimize birdaha gecmez bak cok millet bize bu hakki cok goruyorturkun gucunu gorsun kimse bize ilismesinhaklarimizialalimcogu bulof yapip caydirmak istiyor kilic kinindan cikti gazan mubarek ola
  • ikraikra2 sa önce
    Kisaca biz ona ya erru ya merru diyoruz..
  • ÖzkanÖzkan2 sa önce
    Sart, mart yok Temizleneceeeek!!!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

TSK açıkladı! İşte Afrin'de öldürülen terörist sayısı
  1. TSK açıkladı! İşte Afrin'de öldürülen..
  2. "Bana bir defa secde et, seni bu..
  3. ABD'den YPG'ye verilen silahlarla..
  4. Reyhanlı'ya roketli saldırı
  5. Başakşehir'in yıldızı resmen..
  6. PYD'de büyük panik! Rejim ordusunu..
  7. Galatasaray'ın istediği yıldız oyuncu..
  8. ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit: Bizi..
  9. Beşiktaş yıldız futbolcusunu Süper Lig..
  10. Akit'in haberi Fransa'da büyük ses..
  11. Kötü rüya gören na yapmalı?
  12. Türkiye'den önemli 'Irak' hamlesi: 1..
  13. Savaş hileden ibarettir
  14. "Ya Türkiye'nin şartları kabul..
  15. Kaza süsü verilmiş infaz çıktı
  16. NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
  17. Putin'den İslam için önemli hamle!
  18. YPG'liler cenazelerini kaldırmaya..
  19. Mehmetçik vurdukça dolar çakılıyor! 3..
  20. Dışişleri'nden Çipras'a: Sen kendi..
Almanya'dan flaş 'tank' açıklaması
Almanya'dan flaş 'tank' açıklaması
''Yolumuza çıkarsa ABD ile savaşırız''
''Yolumuza çıkarsa ABD ile savaşırız''
'Bu film yayına girerse kendimizi yakarız!'
'Bu film yayına girerse kendimizi yakarız!'
O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.01.2018
S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
Afrin tepkisi Ertuğrul Özkök'ün içine oturdu
Afrin tepkisi Ertuğrul Özkök'ün içine oturdu