Azerbaycanlı Albay Şair Ramaldanov, yaptığı açıklamada Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’nı askeri yönden değerlendirdi.

Ramaldanov, söz konusu operasyonlarda Türkiye ordusunun her adımının profesiyonalce atıldığını özellikle vurguladı:

Türkiye ordusunun ve askeri savunma sanayisinin son yıllarda oldukça hızlı geliştiğini gözlemliyoruz. Zaten tüm dünya bu gerçeği biliyor. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde uluslararası desteğe sahip teröristlere yönelik başlattığı operasyon da bunun kanıtı. Ordunun ve silah sanayisinin gelişimi Türkiye’de modern askeri bilimin hangi düzeye yükseldiğini gözler önüne seriyor.

Bu yüzden de Türk askerlerinin birkaç gün içinde zor bir coğrafi bölgede 17 kilometre ilerlemesi, Zeytin Dalı Harekatı’nın tüm detayların dikkate alındığı mükemmel bir askeri plan olduğunu kanıtlıyor. Ben operasyonun gerçekleştirildiği Afrin bölgesinin bulunduğu coğrafi konumun zorluğuna boşuna vurgu yapmadım. Böyle bir konumda teröristlerle mücadele etmek hiç kolay değil. Askeri faaliyetim sırasında kardeş Türkiye askerleriyle sık sık bir araya geliyordum, yani Türk ordusunun gücüne daha önce de bizzat şahit olmuştum.

YA TÜRKİYE’NİN ŞARTLARI KABUL EDİLECEK, YA DA…

Operasyonlar sırasında teröristlere en büyük darbeyi hava güçleri indiriyor. Artık 300’e kadar terör hedefi vurulmuştur. Türk Hava Kuvvetleri, hedefleri sıfır hatayla vuruyor, pilotlar inanılmaz yetenekli ve işlerini çok iyi yapıyorlar. F-16 pilotunun 20 metre yükseklikten teröristlerin barınağını vurması Guinnes Rekorlar Kitabı’na yazılacak bir olay.

Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı’ndaki başarısını sonuna kadar sürdürecektir. Askeri operasyonların yanı sıra, ilgili taraflar arasında fikir alış verişi de yapılıyor. Bu görüşmelerden bir sonuç çıkarsa, askeri operasyonlar zamanından önce bitirilebilir. Yani ya Türkiye’nin şartları kabul edilecek, ya da o şartlar askeri güçle kabul ettirilecek.

ZEYTİN DALI, KARABAĞ İÇİN BİR ÖRNEK OLABİLİR

Afrin ve Karabağ bölgeleri coğrafi anlamda bir birine benziyor. Bu yüzden de Zeytin Dalı Harekatı, Azerbaycan ordusunun dövüş stratejisinin gelişimi açısından büyük önem arzedebilir. Yani Azerbaycan askeri birlikleri, bu operasyonun planını esas alarak tatbikatlar düzenlerse, gelecekte Karabağ savaşı için neredeyse hazır olacaktır.

Kaynak: Yeniçağ.info