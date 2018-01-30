Xiaomi Mi 7 eşsiz özelliklerle geliyor!

Çinli teknoloji devi Xiaomi, ailesine yeni amiral gemisini dahil etmek için kolları sıvadı. Hem kaliteli cihaz üretip hem de ucuz olmasından dolayı ülkemizde son yıllarda büyük rağbet görmektedir. Kullanıcılar Xiaomi Mİ 6X’’i merak ederken Mi 7’nin çıkacağının duyurulması android kullanıcıları arasında büyük heyecan uyandırdı. Görünüşe göre Xiaomi, Mobil Dünya Kongresi’nin en önemli akıllı telefon üreticileri arasında ilk sıralarda yer alacak. Peki Xiaomi Mi 7 ne zaman çıkacak? Xiaomi Mi 7 özellikleri ne olacak ve fiyatı ne kadar olacak?

DİZAYN VE EKRAN

Sızdırılan bilgilere ve görsellere göre Mi ailesinin yeni üyesi Mİ 7 çerçevenin neredeyse olmadığı bir ekrana sahip olacak. Çerçevesiz ekrana ilk adımı atan şirket Xiaomi, Mi Max ve Mi Mix 2’de yer verdiği ekran özelliklerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Mi Mix’de ekranın alt tarafına konumlandırılmış kameranın aksine bu modelde üst tarafta konumlandıracak. Mi 7’de hem üst hem de alta kalın çerçeveler eklemek yerine yalnızca birine eklemeyi tercih eden Xiaomi, görsellere göre telefon standartlarını baştan yazacak.

Telefonun görseline baktığımızda, arka tarafta yatay konumlandırılmış çift kamera olduğunu görmek mümkün. Yine ortada bir parmak izi sensörü de arka tarafta yer alıyor. Ön yüzden neredeyse sıfır çerçeve kullanacak olan telefon, böylece geniş görüntü sunan modellerden biri olacak. Öte yandan Xiaomi Mi 7'de, yüz tanıma özelliğinin de bulunması bekleniyor. Elbette tüm bunları ve daha fazlasını Mobil Dünya Kongresi'nde öğreneceğiz.

ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI

Mi 7’nin beklenen fiyatı 405 dolar civarı. Diğer markalarda benzer özellikte satılan akıllı telefonlara bakıldığında bu fiyat bandında ve bu özelliklerde bulmak neredeyse imkansız. Eğer bu fiyat gerçek olursa bir kez daha Xiaomi’nin fiyat-performans açısından neden vazgeçilmez cihazlar arasında yer aldığını anlayabiliriz.

Söylentilere göre 2018 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. Eğer Çin medyasında yer alan bu söylentiler gerçek olursa Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Snapdragon 845 yonga seti kullanan ilk akıllı telefon olma özelliğini de taşıyacak.