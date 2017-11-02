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WSJ: Donald Trump'ın Fed başkanlığı için adayı Powell

WSJ, Beyaz Saray'ın Fed Guvernörü Powell'a bankanın başkanlığına aday gösterileceğini bildirdiğini öne sürdü.

02 Kasım 2017 Perşembe 08:41
WSJ: Donald Trump'ın Fed başkanlığı için adayı Powell

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell'ı seçtiği iddia edildi.

Wall Street Journal'ın (WSJ) ismini vermediği bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Beyaz Saray, Fed Guvernörü Jerome Powell'a Trump'ın kendisini bankanın başkanlığına aday göstereceğini bildirdi.

Haberde, Trump'ın Powell'ı aday göstermeye geçen hafta sonunda karar verdiği öne sürüldü.

ABD basınında son bir haftada çıkan çoğu haberde Powell'ın aday gösterileceği beklentisine yer verilmesi bu iddiayı destekledi. 

PİYASALARDA DALGALANMA BEKLENMİYOR

Trump'ın Fed'de 2012'den bu yana guvernör olarak görev yapan Jerome Powell'ı tercih etmesinde, Cumhuriyetçi olması ve para politikası bakımından mevcut Fed Başkanı Janet Yellen ile aynı çizgide durmasının belirleyici olduğu belirtiliyor.

Hukuk eğitimi gören Powell'ın finans alanında hem kamu hem özel sektör tecrübesine sahibi olmasının aday seçilmesinde rol oynayan bir başka faktör olduğu tahmin ediliyor.

George H.W. Bush döneminde ABD Hazine Bakanlığında üst düzey görevlerde bulunan Powell, kamu kariyerinden önce uzun süre Dillon, Read & Co ve Carlyle Group gibi yatırım şirketlerinde çalıştı.

Powell’ın adaylığının piyasalarda büyük bir dalgalanmaya yol açması beklenmiyor. Bununla birlikte Powell'ın başkanlık koltuğuna oturabilmesi için Senato tarafından onaylanması gerekiyor.

1979'DAN BU YANA İLK KEZ YAŞANACAK

Jerome Powell, beklentiler doğrultusunda Fed'in yeni lideri seçilirse, şu anki Fed Başkanı Yellen başkanlık koltuğuna 3 Şubat 2018 tarihinde veda edecek.

Fed'in siyasetten bağımsız bir kurum olarak görüldüğü ülkede, Yellen'in başkanlık için ikinci kez atanmaması, son 38 yılda ilk kez yaşanacak.

Fed Başkanının bundan önce ikinci kez atanmaması en son 1979 yılında dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter'ın William Miller yerine Paul Volcker'ı tercih etmesiyle gerçekleşmişti.

Buna karşın Fed'in ilk kadın başkanı olma özelliğini elinde tutacak olan Yellen isterse Fed yönetim kurulu üyeliğini 31 Ocak 2024 tarihine kadar sürdürebilecek.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 08:41
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Amerikan Merkez Bankası
  3. Jerome Powell
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