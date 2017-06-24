Windows'a şok... kodları internete sızdı...

Dünyanın en fazla kullanılan işletim sistemine sahip olunca doğal olarak hedef listesinde ilk sırada oluyorsunuz. Microsoft güvenilir olmak için çok çaba sarf ediyor muhakkak ancak hacker’lar da birbirinden bağımsız veya koordineli bir şekilde çok daha büyük bir çabayla açık yakalayıp haksız gelir elde etmenin yollarını arıyorlar.

Wannacry saldırısında gündeme gelen Windows XP işletim sisteminin açığı yazılım devinin başını yeterince ağrıtmıştı. Güncel Windows'lar için tehdit oluşturmayan saldırının etkileri sarsıcı olmuştu. Şimdi yakın gelecekte Redmond'un güvenlik için ekstra mesai harcaması gerekebilir. Çünkü The Register’ın haberine göre Windows işletim sisteminin büyük bir kısmını oluşturan ve çekirdek kaynak kod parçalarını da içeren kritik bir sızıntı söz konusu. 8TB’a kadar sıkıştırılabilen 32TB boyutundaki resmi ve halka açık olmayan görüntülerin bulunduğu arşiv betaarchive.com’a yüklendi.

Arşivde Mart ayında Microsoft’tun şirket içi sistemlerinden çıkartılan gizli veriler ve yazılım planları da yer alıyor. Ortaya çıkan verilerle ilgili olarak tartışma sürüyor. 19 Haziran Pazartesi günü gizli kaynak kodu arşivinin eklendiğini duyuran siteden alınan bu ekran görüntüsündeki kodlar hakkında Microsoft’tan henüz bir açıklama yapılmadı.

Site daha sonra yayınladığı dosyaları normalde halka açık olmadığı için FTP sunucularından ve forumdan haberler internete düştükten sonra içeriğine dair tam bir inceleme yapmadan tekrar yüklenmeyecek şekilde kaldırdığını açıkladı.

Microsoft'un Paylaşılan Kaynak Setini içeren sızdırılan kodun içeriğinde Windows 10 taban donanım sürücüleri, PnP kodu, USB ve Wi-Fi yığınları, depolama sürücüleri ve ARM’a özel OneCore çekirdek kodu yer alıyor.

Bu bilgiye sahip olan herkes, dünya çapında Windows sistemlerinde kullanılabilecek güvenlik açıkları için tarama yapabilir. Maalesef işletim sisteminin kalbinde yer alan bu kod en güvenilir olması gereken seviyelerde çalışıyor.