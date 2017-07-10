Windows XP’nin meşhur manzarasının yeni halini görenler şaşırıyor

Nereden nereye... Bir dönem dünya çapında yaygın olarak kullanılan Windows XP işletim sistemi, günümüzde yerini Windows’un yeni sürümlerine bıraktı. Fakat bazı kurumlar hala kullanım kolaylığı sağladığı için Windows XP’den vazgeçmiyor.

XP denince birçok kişinin aklına meşhur manzara gelir. Yaklaşık 20 yıl önce Charles O’Rear tarafından çekilen fotoğraf, ilk etapta bu görüntüyü Corbis isimli özel bir platforma yüklemişti. Ardından Bill Gates tarafından satın alınan bu fotoğraf, Windows XP’nin duvar kağıdı olarak kullanılmıştı. Gates’in fotoğrafa ne kadar ödediği bilinmiyor. Fakat dijital ortamda en pahalıya satılan fotoğraf olduğu belirtiliyor.

XP sayesinde yaklaşık 1 milyar bilgisayarda duvar kağıdı olarak kullanılan bu fotoğraf, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Sonoma County’e çekilmişti. İşte o manzara, geçtiğimiz günlerde yeniden görüntülendi. Fakat manzarayı görenler bu kez hayal kırıklığına uğradı. Zira göründüğü üzere yeşil manzara, yerini tarlaya ve otlara bırakmış.

Manzaranın güzelliğini bilen ve mevcut durumuna üzülen birçok kişi, bölgenin koruma altına alınmadığı ve gereken ilgi duyulmadığı için tepki gösteriyor.

(Yeni Şafak)