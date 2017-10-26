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Windows Phone’da artık yolun sonuna gelindi

Oyun gelişticisi Gameloft, Windows platformuna artık oyun yapılmayacağını açıkladı.

26 Ekim 2017 Perşembe 14:27
Windows Phone’da artık yolun sonuna gelindi

Windows Phone macerası akıllı telefon kullanıcıları tarafından biteli çok oluyor. Microsoft tarafında Windows 10 Mobile tarafına güncellemeler sona ererken, büyük uygulama ve oyun geliştiricileri de platform desteğini kesiyorlar. Pazar payı dibe vuran Windows Phone cihazlar için artık uzatmalar oynanıyor.

GAMELOFT AÇIKLAMA YAPTI

Tüm bunların üzerine popüler oyun gelişticisi Gameloft, yayınladığı bir basın bildirisi ile Windows platformuna artık oyun yapılmayacağını ve destek verilmeyeceğini açıkladı.

DESTEĞİ KESTİLER

Bildiğiniz gibi aslında geliştiricilerin çok büyük bir kısmı Windows üzerinde destek vermeyi uzun süre bırakmıştı. Gameloft uzun süre dayanmasına rağmen, Microsoft tarafında alınan kararlardan dolayı işin peşini bırakmış gibi görünüyor. Firmanın forumlarında yapılan resmi açıklama şu şekilde oldu:

“Windows Phone kullanıcılarına: Microsoft kısa bir süre önce platform için desteğini kestiğini açıkladı. Bu sebepten ötürü, WP üzerinde Dragon Hunter 5 oynayan oyuncularımıza güncelleme desteği veremeyeceğiz. Oyuncularımızı mağdur etmemek adına, onlara bir seferlik olarak iOS/Android/PC geçişi sağlıyoruz. Bu tercihinizin geri dönülmez olduğunu da unutmayın.”

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 14:27
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