Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Windows güncellemesi neden herkese bir anda sunulmuyor?

Bir hafta önce yayınlanan Windows 10 Fall Creators Update, neden herkese aynı anda ulaşmıyor? İşte Microsoft'un açıklaması...

25 Ekim 2017 Çarşamba 14:04
Windows güncellemesi neden herkese bir anda sunulmuyor?

Windows 10 Fall Creators Update yaklaşık bir hafta önce dağıtılmaya başlandı. Güncelleme, OneDrive Files On-Demand, oyunlara yönelik bir anti-hile sistemi, Fluent Design gibi heyecan verici yeniliklerle geldi. Şimdi ise Microsoft, bu güncellemenin neden kademeli olarak dağıtıldığını, hızlıca tüm bilgisayarlara neden sunulmadığını anlattı.

Firma, bu tür büyük güncellemeleri ilk olarak kendi veya Insider'ların test ettiği cihazlara dağıtıyor. Böylece Microsoft'a gelen geri bildirimlerin çözülmesi kolaylaşıyor.

Firma, Fall Creators Update'in Windows 10'a en son güvenlik özelliklerini getirdiğini ve bu sürümün "Windows 10'un en güvenli sürümü" olduğunu da vurguladı. Buna ilave olarak güncellemenin indirme boyutu, Microsoft'un iddiasına göre küçültüldü. Güncellemenin boyutu, Windows Update üzerinden indirilen Creators Update'e kıyasla yüzde 25 daha küçük.

Microsoft, Fall Creators Update dağıtımına başlamadan önce test ettiği Windows 10'lu cihazların sayısını da artırdığını söylüyor.

Yine de bazı kullanıcıların yaşadığı uygulamaların kaybolması gibi sorunlar, güncellemenin ne kadar iyi test edildiğine dair kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. En azından kademeli dağıtım, Microsoft'a bunun gibi sorunları çözmesi için zaman tanıyor.

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 14:04
  1. işletim sistemi
  2. windows
  3. güncelleme

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trakya'daki selin ardından Meteoroloji'den önemli uyarı
    1. Trakya'daki selin ardından..
    2. İşte Kut'ül Amare'nin ilk fragmanı!
    3. ABD'li temsilci ülkeden tahliye edildi
    4. Ukrayna'da patlama: Milletvekili..
    5. İşte kablosuz şarjı destekleyen..
    6. Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe oldu
    7. Diriliş Ertuğrul'da tüyleri diken..
    8. İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz..
    9. Trump yasağı kaldırdı, bir şart koştu!
    10. Galatasaray'da beraberdiler: Arda..
    11. 'Son gün İbrahim'e bebeğimizin..
    12. FETÖ sanığı: Ellerim kırılsaydı da..
    13. Real Madrid'den Elazığ'a!
    14. Gökçek AK Partililer ile vedalaştı
    15. Yok böyle damat: Düğüne katılan..
    16. Türk hackerlardan Belçika medyasına..
    17. İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz..
    18. Manchester United'dan TFF 1. Lig'e!
    19. Dinleyenlerin yüreklerini sızlatan..
    20. HSK'da 3 isim görevden alındı
    ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
    ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
    Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
    Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
    Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
    Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
    İbadi'den Türkiye'ye çağrı
    İbadi'den Türkiye'ye çağrı
    ''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''
    ''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.10.2017
    AK Parti'de gece yarısı o kente atama
    AK Parti'de gece yarısı o kente atama
    Yeni torba yasasının içinde neler var?
    Yeni torba yasasının içinde neler var?