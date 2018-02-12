Windows bazı uygulamaları engelliyor

Son birkaç yılda birçok yenileme yapılan ve devamlı iyileştirmeye çalışılan Microsoft Mağazası'nda hâlâ birçok eksik uygulama olduğu anlaşılıyor. Google gibi birçok büyük şirketin Windows 10 için uygulaması hâlâ bulunmuyor. Özellikle Windows telefonlarının bitişine zemin hazırlayan bu uygulama marketi problemi henüz çözülebilmiş değil. Herkes Microsoft'tan bu soruna bir çözüm bulmasını beklerken, Microsoft tam tersini yapıyor ve isminde Windows geçen bütün uygulamaları mağazadan kaldıracağını açıklıyor. (Webtekno)