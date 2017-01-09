Windows 10'un yeni tasarımı ortaya çıktı

Microsoft'un son çıkan işletim sistemi windows 10'a ikinci büyük güncelleme 2017 yılı içerisinde gelmesi bekleniyor. Yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte işletim sistemi hem yeni özellikler hem de büyük görüntü iyileştirmeleri olacak.

Microsoft 2016 yılı içerisinde Windows 10 için büyük bir güncelleme paketi yayınlayarak işletim sistemine farklı özellikler eklemişti. Firmanın her yıl düzenli olarak çıkaracağını açıkladığı ‘yıl dönümü güncellemeleri’’nin 2017 versiyonu için de hummalı bir çalışma devam ediyor.

Mspoweruser tarafından sızdırılan bilgilere göre Project NEON adını taşıyan güncelleme ile birlikte işletim sisteminde önemli görsel değişiklikler olacak. Sadeleştirilecek olan arayüz sadece sade ve modern bir görünüme kavuşacak. Özellikle bulanıklaştırmaları sık sık göreceğimiz arayüz ile birlikte Windows 10’un çıkışıyla birlikte kullanamaya başladığımız arayüz büyük değişimlere uğrayacak.

Windows Vista ile birlikte hayatımıza giren ve başlangıçta bazı ekran kartları tarafından desteklenmeyen Aero özelliği yeni arayüz ile birlikte tekrar hayatımıza girecek. Windows 7 ve Windows Vista ile birlikte kullanılmaya başlayan bu görsel özellik bazı kullanıcılar tarafından beğenilse de ekran kartlarında yaratabileceği sıkıntılar nedeniyle kimi kullanıcılar tarafından da sevilmemişti. ‘Aero Glass’ adını taşıyacak özellik ile birlikte bu sisteme daha farklı bir şekilde de olsa Window s 10’da da devam edilecek.

Sızdırılan görsellerde işletim sisteminin yönetim menülerine dair çok fazla detay bulunmasa da Microsoft’un bazı uygulamalarının yeni hallerini görebiliyoruz. Microsoft’un yayınladığı Müzik ve Posta uygulamasını görselleri sızdırılmışken güncellenen arayüzde metinlere olan vurgu dikkat çekiyor.

3. PARTİ UYGULAMALAR OTOMATİK OLARAK UYARLANACAK

Microsoft Design Language 2 (MDL2) ile klasik Windows 10 arayüzünün birleşimi olarak nitelendirilebilecek güncelleme aynı zamanda ‘Acrylic’ adında bir bileşen de içerecek. Bu bileşen sayesinde 3. Parti uygulamalar da hızlıca yeni arayüze göre uyarlanacak.

Güncellemenin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmese de yaz aylarında yayınlanmasına muhtemel gözüyle bakılıyor. Detaylar geldikçe aktarmayı sürdüreceğiz.