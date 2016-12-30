Windows 10'da yeşil ekran sorunu

Microsoft'un işletim sistemi Windows'ta mavi ekran hatasını bilmeyen yoktur. Genellikle bilgisayar tamircisinde ve formatla sonuçlanan bu hata, birçok bilgisayar kullanıcısını sinir küpü etmeye yeter.

Mavi ekran: Microsoft Windows'un bir şekilde üstesinden gelemediği sorunlarda kilitlenip ekrana getirdiği, üzerine birçok esprinin yapıldığı hata ekranı. Hatta dilimize Mavi ekran vermek deyimini kazandırmıştır. Windows 98, tanıtıldığı ve tüm dünyada canlı olarak yayınlanan toplantıda bilgisayara bir tarayıcı takılması ile kilitlenmiş ve mavi ekran vererek daha piyasaya sürülmeden herkesin gözü önünde çöken ilk işletim sistemi unvanını almıştı.

Bildiğimiz üzere Microsoft Windows'un yeni sürümlerinde bu hatayı aştı. Günümüzde kullanılan bilgisayarlar, eskilerine oranla çok daha az mavi ekran hatası veriyor. Fakat bir Twitter kullanıcısının paylaştığı fotoğrafta bu hatanın benzerinin yeniden hortladığı görülüyor.

Chris123NT isimli kullanıcının paylaştığı fotoğrafta, Windows 10'da artık yeşil ekran hatasının verilmeye başlandığı görülüyor. Tabii bu hatanın sadece Insider kullanıcıları tarafından görüntülendiğini vurgulamakta fayda var. Bildiğimiz gibi Microsoft, Insider programıyla Windows'un deneme sürümlerini geliştiricilere sunuyor. Böylece sistem test ediliyor. Yeşil ekran hatasının sadece Insider programına mı özel olduğu yoksa ilerleyen sürümlerde mavi ekran hatasının tarihe mi karışacağı henüz bilinmiyor.





(Yeni Şafak)