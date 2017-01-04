Windows 10 için yeni güncelleme yayınlandı

Microsoft, Windows 10'da yer alan hataları gidermek için yeni topluluk güncellemesi yayınladı.

Windows 10 için yeni güncelleme yayınlandı
Eklenme: 04 Ocak 2017, 21:35
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Microsoft, Windows 10 Creators Update öncesi Windows 10'da yaşanan sorunları çözmek için kolları sıvadı. Geçtiğimiz günlerde Windows 10 için küçük çaplı güncelleme yayınlayan Microsoft, bugün ise yeni bir topluluk güncellemesi ile karşımıza çıktı.

Windows 10 14393.594 güncellemesi ile sistemde yaşanan sorunların çözüldüğü söyleniyor. KB3209835 kod adlı güncellemeyi Ayarlar> Güncelle ve güvenlik> Güncellemeleri kontrol et bölümünden yükleyebilirsiniz. Windows 10 14393.594 güncellemesini yükledikten sonra bilgisayarınız yeninden başlatmanız gerekecek.

Windows 10

 

 
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