Windows 10 TruePlay modu ile hilelerin önüne geçilecek

Microsoft’un geliştirdiği TruePlay modu, bilgisayar oyunlarında hile modlarının çalışmaz hale gelmesini sağlıyor. Online oyunlarda ve özellikle FPS oyunlarında, duvar arkasından vurma, tek atışla öldürme ve daha pek çok hile var. Bu tip hileler oyun kalitesini ve zevkini ciddi oranda azaltıyor.

HİLECİLERİ DURDURACAK

Bunun farkında olan Microsoft ise TruePlay ile online oyunlarda hilecileri durduracak. TruePlay modu açıldığında oyunun orjinal .exe dosyası dışında 3. parti yazılımların kullanımı engelleniyor. Bu sayede hile içerikli yazılımlar çalışmaz hale geliyor.

Tek kişilik modlarda ise bu durum geçerli değil. Geliştiriciler, TruePlay modunun aktif olup olmadığı konusunda herhangi bir veri toplamıyor. Bu noktada asıl önemli olan detay ise, oyunların kalitesini geliştirmek amaçlı hazırlanan modların durumu.

HANGİ OYUNLARI DESTEKLEYECEK?

Çok sayıda oyun için görsel modlar mevcut ancak 3. parti yazılımlar ile ve oyunun .exe dosyası üzerinden çalışıyor. Geliştiriciler bu iki konunu ayrımını nasıl yapacak merak konusu.

En azından online oyunlarda belirli oranda hile ve hilecilere karşı ilk elden engel olunabilecek. TruePlay’in hangi oyunları nasıl destekleyeceği ise ilerleyen dönemde daha da netleşecek.