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Wimbledon'da şampiyon Federer

Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Hırvat Marin Cilic'i 3-0 yenen İsviçreli Roger Federer, şampiyon oldu.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:07
Wimbledon'da şampiyon Federer

Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Marin Cilic'i 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) yenen Roger Federer, Wimbledon'daki 8'inci, kariyerindeki 19'uncu grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın tek erkekler finali, Wimbledon'daki ilk şampiyonluk maçına çıkan Hırvat Marin Cilic ile bu organizasyonu 7 kez kazanan İsviçreli Roger Federer'i karşı karşıya getirdi.

7 numaralı seribaşı Cilic, kariyerinin 2'nci, 3 numaralı seribaşı Federer ise 29'uncu grand slam finaline çıktı. Federer, Cilic'in ilk servislerini yüzde 49 oranında oyuna sokabildiği ilk seti 6-3 kazandı.

İkinci sete de hızlı başlayan Federer, 3-0 öne geçti. Mola sırasında duygularını kontrol edemeyen Cilic, gözyaşlarına hakim olamadı. Seyircilerin alkışlarla destek verdiği Hırvat tenisçi, mola dönüşü durumu 3-1'e getirdi. Fakat Federer, üst üste 3 oyun daha alarak setlerde durumu 2-0 yaptı.

Cilic, tıbbi yardım aldıktan sonra başladığı 3. setteki ilk 3 servis oyununa tutunmayı başardı. Ancak Federer, rakibinin 7. oyunda yaptığı basit hataları iyi değerlendirdi ve servis kırarak 4-3 öne geçti. Bu noktadan sonra kontrolü ele alan Federer, seti 6-4, 1 saat 41 dakika süren maçı da 3-0 kazandı.

35 yaşındaki Federer, 1976'da set kaybetmeden Wimbledon şampiyonu olan Björn Borg'dan sonra açık dönemde bunu başaran 2'nci erkek tenisçi olarak kayıtlara geçti.

Wimbledon'ın kralı Federer

Sakatlıktan döndükten sonra Avustralya Açık, Indian Wells Masters ve Miami Masters'ı kazanarak 2017'ye muhteşem bir giriş yapan 35 yaşındaki Federer, buradaki 8. şampiyonluğunu kazanıp William Renshaw ve Pete Sampras ile paylaştığı rekoru, tek başına ele geçirdi.

Rekoru 19 şampiyonluğa çıkardı

İsviçreli tenisçi, 2012'den bu yana Wimbledon'daki ilk, kariyerindeki 93'üncü tekler şampiyonluğunu kazandı. 

Tarihin teklerde en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçisi Federer, rekorunu 19 şampiyonluğa çıkardı. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:07
  1. İngiltere
  2. Londra
  3. İsviçre
  4. Avustralya
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