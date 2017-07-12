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Wimbledon'da bir sürpriz daha! Veda etti

Wimbledon'da tek erkekler dünya 1 numarası Andy Murray, çeyrek finalde 24 numaralı seribaşı Querrey'ye 3-2 yenilerek elendi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:43
Wimbledon'da bir sürpriz daha! Veda etti

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da, tek erkekler dünya 1 numarası Andy Murray, 24 numaralı seribaşı Sam Querrey'ye 3-2 yenilerek, çeyrek finali geçemedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanan çim kort turnuvasında, günün ilk çeyrek final maçında son şampiyon Murray ile ABD'li Querrey karşılaştı.

Büyük Britanyalı rakibini 2 saat 42 dakika süren maçta 3-6, 6-4, 6-7, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-2 mağlup eden Querrey, adını yarı finale yazdırdı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:43
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