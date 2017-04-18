Will Clyburn: Bir deplasman galibiyeti her şeyi değiştirir

Darüşşafaka Doğuş'un ABD'li basketbolcusu Will Clyburn, THY Avrupa Ligi play-off turunda Real Madrid'e karşı deplasmanda alacakları bir galibiyetin tur atlamak için kendilerine büyük avantaj sağlayacağını söyledi.



Yeşil-siyahlıların bu sezon en etkili isimlerinden biri olan Clyburn, yarın başlayacak Real Madrid serisi öncesi AA muhabirine açıklamada bulundu.

Normal sezonda iki takımın da sahalarındaki maçları kazandığını hatırlatan 27 yaşındaki basketbolcu, şunları kaydetti:

"Söylenebilecek tek şey var, play-off serisi çok heyecanlı olacak. Bir tarafta büyük bir geleneğe ve tarihe sahip olan bir takım var. Diğer tarafta ise böyle bir geleneğe sahip olmak için uğraşan bir takım, yani biz varız. Bu seride maç maç ilerleyip adım adım gitmeliyiz. Real Madrid karşısında iki deplasman maçından birini kazanırsak, Dörtlü Final için yüksek bir şansımız olur."

Brad Wanamaker'dan sonra takımın en skorer ismi olan ve bu sezon ilk kez Avrupa Ligi tecrübesi yaşayan Clyburn, "Kendime güvenim her zaman vardır. Fırsat bulduğumda çok iyi işler yapabileceğime inanıyordum. Burada da hocamız bize bu fırsatı verdi. Takımda da Wilbekin, Wanamaker ve Anderson gibi çok kaliteli isimler olunca, bu fırsatı yakalıyorsunuz. Onların sayesinde ben de iyi bir sezon geçiriyorum." ifadelerini kullandı.

Clyburn, NBA'de kendisini en çok etkileyen isimlerin başında şu an Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığını üstlenen Hidayet Türkoğlu'nun geldiğini belirtti.

NBA'de 15 yıl forma giyen Türkoğlu'nun kendisinde ciddi bir etki bıraktığını anlatan ABD'li oyuncu, "NBA'de beni en çok etkileyen Türk basketbolcu Hidayet Türkoğlu'ydu. Bende ciddi bir etki bıraktı. Hem boyu hem de kabiliyeti sebebiyle iyi bir oyuncuydu. Ciddi bir şut potansiyeli de vardı. Sanıyorum en çok aklımda kalan isim Hidayet Türkoğlu'ydu." şeklinde konuştu.

NBA hayalinin olduğunu ancak Avrupa'da oynamaktan keyif aldığını aktaran Clyburn, "NBA hayalim var tabii ama şu anda olduğum yerden yani THY Avrupa Ligi'nde oynamaktan çok memnunum. Bundan sonrası neler gösterir, tam olarak bilemesem de Darüşşafaka Doğuş'la iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA