Wikipedia'dan Açıklama: Türkiye'yi Rahatsız Eden Makaleler Değişti, Erişim Yasağı Hala Neden Devam Ediyor?
8 aydır Türkiye'den erişimin olmadığı Wikipedia'dan açıklama geldi: Türkiye'yi rahatsız eden makaleler değişti, hala neden yasak devam ediyor?17 Ocak 2018 Çarşamba 17:08
Yaklaşık 8 aydır Türkiye'den erişimin olmadığı Wikipedia'dan, bu yasağa konu olan makalelerin değiştiği açıklaması geldi.
TÜRKİYE'Yİ RAHATSIZ EDEN MAKALELER DEĞİŞTİ
Wikipedia'nın bağlı olduğu Wikimedia Vakfının Başkanı Katherine Maher, Türkiye'de resmi makamları rahatsız eden ve 8 aydır süren erişim yasağına yol açan makalelerin değiştiğini söyledi.
ERİŞİM YASAĞI HALA NEDEN DEVAM EDİYOR
Maher, "Türkiye'deki otoriteler bu makalelerin son halini incelememiş olabilir. Erişim yasağının hâlâ neden devam ettiğinden emin değiliz" diye konuştu.
"TEKRAR ERİŞİME AÇILACAĞI GÜNÜ İPLE ÇEKİYORUZ"
29 Nisan 2017 tarihinde Wikipedia'ya getirilen erişim yasağına ilişkin Gazete Habertürk'ten Burak Güleç'in sorularını yanıtlayan Katherine Maher, erişim engelinin bir an önce kalkmasını umduğunu belirterek şunları söyledi:
"Türkçe Wikipedia 300 bin makale içeriyor. Umarım Türk kullanıcılarımız içerik yaratmaya devam eder ve bu sayı milyonları bulur. Ben Türkiye'de çok vakit geçirdim ve ülkenizi çok seviyorum. Çok zengin bir tarihe ve kültüre sahip olan Türkiye'nin Wikipedia'da temsil edilmesini çok isterim. Ama site engellenirse bu içeriği sağlayacak yazarlarımız engellenmiş olacak. Türkçe'deki en büyük bilgi kaynaklarından biri olan Wikipedia'nın tekrar erişime açılacağı günü iple çekiyoruz."
"AYM'NİN KARARINI BEKLİYORUZ"
Maher, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) erişimin engellenmesiyle ilgili kararını beklediklerini söyledi.