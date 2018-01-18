Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...

Erdoğan hakkında yapılan yalan haberi hatırlatan Assange, "Yakın dönemin en vahim yalan haberi Trump'ın yalan haber ödülleri listesinde yok." ifadesini kullandı.

"NBC, Türkiye'de yüzlerce kişinin öldürüldüğü askeri darbe girişimine önemli bir destek sağladı. NBC 'üst düzey ABD askeri kaynağına' dayandırarak Erdoğan'ın ülkeden kaçtığı yalan haberini yaptı." hatırlatmasını yapan Julian Assange, mesajında, AA'nın 26 Temmuz 2016 tarihli "Türkiye NBC'den Erdoğan yalan haberi için özür dilemesini talep etti" başlıklı İngilizce haberinin bağlantısını da paylaştı.

Donald Trump, "yalan habercilik" ödüllerini açıklandı