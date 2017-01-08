Wikileaks Twitter'ı tehdit etti!

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Wikileaks bugüne kadar çoğunlukla ABD'yi hedef alan ve devletler hakkındaki gizli belgeleri ortaya döken yayın politikasıyla dikkati çekiyordu.

Ancak Wikileaks'ın yeni tweet'i ortalığı karıştırdı. Twitter'daki onaylı hesaplara dair verilere ulaştıklarını ve bu bilgileri yayınlayıp yayınlamamayı tartıştıklarını duyuran Wikileaks tüm dünyadan ağır tepki aldı.

HESAP SAHİPLERİ ÖLÜM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Sihiftdelete sitesinde yer alan habere göre onaylı hesaplar arasında, diktatörlükle yönetilen ülkelerde muhalefet yapan kişilerin hesapları da yer alıyor ve bu bilgilerin gerçekte kime ait olduğunun açıklanması, bu kişilerin hayatını tehlikeye sokacağı için intrnette yoğun bir tepki oluştu.

Web'in kurucusu olarak bilinen Tim Berners-Lee bile Wikileaks'e cevap verip, "bunu aklından çıkar," mesajını yayınladı.

Gelen tepkilerden sonra Wikileaks, ilgili tweet'ini silmek zorunda kaldı ancak şimdi internette yeni bir şüphe oluştu. Wikileaks bir nedenle Twitter'ı tehdit mi etmeye çalıştı?

Wikileaks'ın Twitter'daki onaylı hesapların detaylarına ulaşması aynı zamanda Twitter'ın sunucularında önemli bir sızıntı olduğu anlamına geliyor. Twitter da şimdi bu bilgilerin gerçekten sızıp sızmadığını anlamak için şirket içinde bir soruşturma başlattı.