Wiel'in yeni adresi!

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Sezon başında takımdan ayrılan Gökhan Gönül'ün yerine transfer edilen Gregory van der Wiel, disiplinsiz hareketleri ve performansı nedeniyle sıkça eleştirilmiş ve son yaptığı hareketler sebebiyle de Teknik Direktör Advocaat tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

SAKAI'NİN YERİNE WIEL

28 yaşındaki Hollandalı sağ beke Monaco'dan sonra şimdi de Marsilya talip oldu. Hiroki Sakai'den beklediği verimi alamayan Marsilya, Japon oyuncunun yerine Van der Wiel'i transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde sadece 6 maça çıkan Van der Wiel, 496 dakika sahada kaldı.