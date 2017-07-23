Wiel için Swensea iddiası

A Spor’un haberine göre; beklentilere karşılık veremeyen Wiel’e, Ada’dan Swansea City ekibi talip oldu. Adı geride bıraktığımız günlerde Crystal Palace ile de anılan 29 yaşındaki sağ bek, “Bazı teklifler var. Bunları değerlendiriyorum. Ancak henüz netleşen bir şey yok” demişti.



Senede 2.2 milyon Euro (8.8 milyon TL) alan Van der Wiel’in ayrılması, mali açıdan yönetimi fazlasıyla rahatlatacak.