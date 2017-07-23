Wiel için Swensea iddiası
Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman’ın yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Hollandalı sağ bek oyuncusu Gregory Van der Wiel’e teklif olduğu iddia edildi.23 Temmuz 2017 Pazar 12:13
A Spor’un haberine göre; beklentilere karşılık veremeyen Wiel’e, Ada’dan Swansea City ekibi talip oldu. Adı geride bıraktığımız günlerde Crystal Palace ile de anılan 29 yaşındaki sağ bek, “Bazı teklifler var. Bunları değerlendiriyorum. Ancak henüz netleşen bir şey yok” demişti.
Senede 2.2 milyon Euro (8.8 milyon TL) alan Van der Wiel’in ayrılması, mali açıdan yönetimi fazlasıyla rahatlatacak.