Wi-Fi'den 100 kat hızlı internet geliyor

İletişimde yeni atılım. Her şey daha hızlı olabilmek için. ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Brown Üniversitesi'nin mühendislik fakültesi tarafından yapılan araştırma internet kullanma alışkanlıklarımızı kökünden değiştirebilir.

Zira ekip, yaptıkları testler sonucunda günümüzdeki mobil ağlardan 100 kat daha hızlı bir teknoloji için hatırı sayılır bir yol kat ettiklerini duyurdu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, geleneksel mikrodalga yerine terahertz ile video sinyali gönderen ekip, saniyede 50 gigabyte hıza ulaştı.

Birçok kablosuz internet saniyede 500 megabyte'a kadar çıkabildiğinin altını çizen ekip lideri Profesör Daniel Mittleman, bunun ortalama bir wi-fi'den 100 kat daha hızlı olduğunu belirtiliyor